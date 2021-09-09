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Medya Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu kimler oynuyor?
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu kimler oynuyor?

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu kim var? sorusu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizinin başlayacak olması nedeniyle merak ediliyor. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın hayanını ve dönemini konu alan olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisine oyuncu transferleri de gerçekleşti. Peki Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu kimler oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-09-09 13:35:00 - 2021-09-09 13:49:54
Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Alparslan Büyük Selçuklu kimler oynuyor?

TRT 1'in reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizininin final yapmasıyla Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine başlandı. yanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olacak olan Alparslan, Büyük Selçuklu Devletinin yapısını, Türklere Anadolu’nun kapısını açan Sultan Alparslan’ın hayatını konu edinecek. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncuları Barış Arduç ve Fahriye Evcen olacak.

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Alparslan dizi oyuncuları kimler?

Barış Arduç, Fahriye Evcen, Erdinç Gülener ve Barış Bağcı, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden sadece bir kaçı.

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Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak?

Alparslan dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz net bir tarih bulunmuyor. Dizinin Eylül ayında TRT 1'de olması bekleniyor.

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