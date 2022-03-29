Alparslan Büyük Selçuklu İvan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu İvan’ı kim oynuyor?
Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü ile 28 Mart Pazartesi günü izleyicinin evine misafir oldu. Aksiyon dolu sahneleriyle seyiriyi mest eden Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm yine ağızları açıkta bıraktı. Çağrı Bey ve tekfur Kekamenus’u esir alınması ile dizide heyecan ve endişe bir hayli fazlaydı. Gürcü hükümdarının oğulları olan İvan ve Rati Alpaslan Büyük Selçuklu’ya ayrı bir aksiyon kattı. İzleyici ise babasının kafatası yayında taşıyan İvan’ı oynayanın kim olduğunu araştırıyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu İvan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu İvan’ı oynayan kim? Alparslan Büyük Selçuklu İvan rolünü kim oynuyor, kim canlandırıyor? Tarihte İvan kimdir?
Alparslan Büyük Selçuklu son bölümüyle ekrana geliyor. İzleyicisinin büyük merakla takip ettiği Alpaslan dizisinde Prens Liparit'in oğulları gündem oldu. Peki, Prens Liparit'in oğlu İvan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi İvan ne zaman yaşadı?
İvan kimdir?
1470'te ölen Liparit'in iki oğlu vardı: İlk oğlu Şamadavle Dadiani (ö. 1474), Liparit'in ölümüyle Megrelya dükü oldu; Diğer oğlu Mamia Gurieli, Guria Prensliği'nin ilk dükü oldu. Gurieli hanedanının diğer üyeleri onun soyundan gelmedir. Prens Lipartin Gürcüce kralı olarak tarihte yer almaktadır, Konstantinopolis’te öldü ve Gürcistan’da Katshi Manastırı’na defnedildi. İki oğlu olan Liparit son derece savaşçı bir yapıya sahiptir, son derece eğilişmiş savaşçı oğullarının savaşa karşı hazır tutmuş ve farklı görevler vermiştir.