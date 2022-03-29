Alparslan Büyük Selçuklu İvan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu İvan’ı kim oynuyor?

Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü ile 28 Mart Pazartesi günü izleyicinin evine misafir oldu. Aksiyon dolu sahneleriyle seyiriyi mest eden Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm yine ağızları açıkta bıraktı. Çağrı Bey ve tekfur Kekamenus’u esir alınması ile dizide heyecan ve endişe bir hayli fazlaydı. Gürcü hükümdarının oğulları olan İvan ve Rati Alpaslan Büyük Selçuklu’ya ayrı bir aksiyon kattı. İzleyici ise babasının kafatası yayında taşıyan İvan’ı oynayanın kim olduğunu araştırıyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu İvan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu İvan’ı oynayan kim? Alparslan Büyük Selçuklu İvan rolünü kim oynuyor, kim canlandırıyor? Tarihte İvan kimdir?