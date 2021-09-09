Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey’i kim oynuyor? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kim?

Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları… Türklerin Anadolu’ya Malazgirt Savaşı’yla girişini sağlayan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın büyük kahramanlıklarla dolu destansı hayatını anlatıldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin ilk fragmanı da yayımlandı.

Alparslan dizi oyuncuları kimler?

Barış Arduç, Fahriye Evcen, Erdinç Gülener ve Barış Bağcı, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke Alparslan Büyük Selçuklu’da oynayan oyuncular.

Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey’i kim oynuyor?

Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı oynuyor.

Erdinç Gülener kimdir?

Erdinç Gülener 26 Ocak 1971 tarhiinde İzmit’te doğdu. İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.Oyuncu 2013-2014 sezonunda Atv'de yayımlanan ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır. Erdinç Gülener daha sonra 2014-2016 yılları arasında yayımlanan ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır. Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.

Erdinç Gülener oyunculuk kariyeri

Tiyatro

Kerbela

İhanet

Yıldız Yargılanmsı

Elele

Antigone

Kamyon

Hasan Sabbah

Bahar Noktası

Fehim Paşa Konağı

Hayvan Çiftliği

Gol Kralı Sait Hop Sait

Eşeğin Gölgesi

Küçük Korku Dükkanı

Muhteşem Gatsby

Aziz Dostum Çehov

Yunus Emre

Erdinç Gülener oynadı diziler hangileri?

Yeni Evli (2007) Payidar

Canan (2011) Selim

Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar

Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Richard Kane (204. Bölüm-220.B ölüm)

Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal (1.Bölüm 71. Bölüm)

Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz

Çukur (2019) Adem Yılmaz

TRT (2020) Ferîdüddin Attâr

Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2021) Volkan

Uyanış Büyük Selçuklu (2021) Çağrı Bey