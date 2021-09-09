Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey’i kim oynuyor? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kim?
Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları büyük bir merakla kimler olduğu araştırılıyordu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin benzeri olan TRT 1'in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'dan ilk fragman yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu yeni fragmanı sonrası Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey’i kim oynuyor? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey kim? soruları da sorulmaya başladı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey’i oynayın kim?Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey'i oynayan Erdinç Gülener kimdir?
Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları… Türklerin Anadolu’ya Malazgirt Savaşı’yla girişini sağlayan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın büyük kahramanlıklarla dolu destansı hayatını anlatıldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin ilk fragmanı da yayımlandı.
Alparslan dizi oyuncuları kimler?
Barış Arduç, Fahriye Evcen, Erdinç Gülener ve Barış Bağcı, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke Alparslan Büyük Selçuklu’da oynayan oyuncular.
Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey’i kim oynuyor?
Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı oynuyor.
Erdinç Gülener kimdir?
Erdinç Gülener 26 Ocak 1971 tarhiinde İzmit’te doğdu. İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.Oyuncu 2013-2014 sezonunda Atv'de yayımlanan ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır. Erdinç Gülener daha sonra 2014-2016 yılları arasında yayımlanan ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır. Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.
Erdinç Gülener oyunculuk kariyeri
Tiyatro
Kerbela
İhanet
Yıldız Yargılanmsı
Elele
Antigone
Kamyon
Hasan Sabbah
Bahar Noktası
Fehim Paşa Konağı
Hayvan Çiftliği
Gol Kralı Sait Hop Sait
Eşeğin Gölgesi
Küçük Korku Dükkanı
Muhteşem Gatsby
Aziz Dostum Çehov
Yunus Emre
Erdinç Gülener oynadı diziler hangileri?
Yeni Evli (2007) Payidar
Canan (2011) Selim
Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar
Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Richard Kane (204. Bölüm-220.B ölüm)
Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal (1.Bölüm 71. Bölüm)
Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz
Çukur (2019) Adem Yılmaz
TRT (2020) Ferîdüddin Attâr
Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2021) Volkan
Uyanış Büyük Selçuklu (2021) Çağrı Bey