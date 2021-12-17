  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölüm fragmanı yayınlandı
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'in ilgiyle takip edilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 7. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda tahtın varisi olmayı reddeden Alparslan'ın Vaspurakan'ı kurtarmak için nefer olarak mücadeleye giriştiği görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 10:00:00 -

Alparslan Büyük Selçuklu: 7. bölüm 1. fragmanı izle. TRT 1’de yayınlanan Sultan Alparslan’ın nefes kesen destansı hikayesini anlatan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 7. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmana, ''Bakalım ateş nasıl yol bulur da zalimlere cehennem olur'' sözleri damga vurdu. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay