Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölüm fragmanı yayınlandı
TRT 1'in ilgiyle takip edilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 7. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda tahtın varisi olmayı reddeden Alparslan'ın Vaspurakan'ı kurtarmak için nefer olarak mücadeleye giriştiği görülüyor.
Alparslan Büyük Selçuklu: 7. bölüm 1. fragmanı izle. TRT 1’de yayınlanan Sultan Alparslan’ın nefes kesen destansı hikayesini anlatan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 7. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan fragmana, ''Bakalım ateş nasıl yol bulur da zalimlere cehennem olur'' sözleri damga vurdu.