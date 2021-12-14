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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu 7. Bölüm 1. Ön İzlemesi yayınlandı
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu 7. Bölüm 1. Ön İzlemesi yayınlandı

Her bölümü ile izleyici kitlesini giderek arttıran sevilen tarih dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 7. bölüm 1. ön izlemesi yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 10:26:00 - 2021-12-14 10:36:58

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde geçen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 7. bölüm 1. ön izlemesi yayınlandı.

Zikir sahnesi gündem oldu

Önizlemede Alparslan Bey ve Alpler halka şeklinde dönerek söylenen bir şiire eşlik edip zikir çekiyor. Dizinin önceki sezonu olan Uyanış Büyük Selçuklu'da bu tarz zikir sahneleri yer almış ve oldukça beğenilmişti. Sosyal medyada dizinin hayranları Uyanış Büyük Selçuklu'da olduğu gibi Alparslan Büyük Selçuklu'da da böylesine manevi sahnelerin yer almasına sevindiklerini belirtti.

Öte yandan yeni bölümde böylesine bir törenin yapılmasının nedeninin Melik Alparslan'ın tahtın varisi ilan edilmesi olduğu tahmin ediliyor.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu 20 Aralık 2021 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

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