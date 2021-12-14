Alparslan: Büyük Selçuklu 7. Bölüm 1. Ön İzlemesi yayınlandı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde geçen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 7. bölüm 1. ön izlemesi yayınlandı.

Zikir sahnesi gündem oldu

Önizlemede Alparslan Bey ve Alpler halka şeklinde dönerek söylenen bir şiire eşlik edip zikir çekiyor. Dizinin önceki sezonu olan Uyanış Büyük Selçuklu'da bu tarz zikir sahneleri yer almış ve oldukça beğenilmişti. Sosyal medyada dizinin hayranları Uyanış Büyük Selçuklu'da olduğu gibi Alparslan Büyük Selçuklu'da da böylesine manevi sahnelerin yer almasına sevindiklerini belirtti.

Öte yandan yeni bölümde böylesine bir törenin yapılmasının nedeninin Melik Alparslan'ın tahtın varisi ilan edilmesi olduğu tahmin ediliyor.

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