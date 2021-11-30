Alparslan Büyük Selçuklu 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 5. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Fragmandaki bir detay herkesi şaşıttı.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alan başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı Trt1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 5. bölüm fragmanı yayınlandı.
Kritik karar
Fragmanda Kekavmenos'un Akça Hatun'dan Alparslan'ı öldürmesini istediği görüldü. Akça Hatun'un ne karar vereceği ve bu isteği yerine getirip getirmeyeceği merak konusu. Her şey yeni bölümle belli olacak.