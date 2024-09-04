Alp Dağları'nda zirveye tırmanan 2 dağcı düşerek hayatlarını kaybetti
Buzulların yıllar içinde erimesiyle gündem olan Alp Dağları'na İtalya tarafından tırmanarak zirveye çıkmaya çalışan iki dağcı düşerek öldü.
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Buzulların yıllar içinde erimesiyle gündem olan Alp Dağları'na İtalya tarafından tırmanarak zirveye çıkmaya çalışan iki dağcı düşerek öldü.
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