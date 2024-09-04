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Dünya Alp Dağları'nda zirveye tırmanan 2 dağcı düşerek hayatlarını kaybetti
Dünya

Alp Dağları'nda zirveye tırmanan 2 dağcı düşerek hayatlarını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-09-04 15:55:00 - 2024-09-04 15:56:06
Alp Dağları'nda zirveye tırmanan 2 dağcı düşerek hayatlarını kaybetti

Buzulların yıllar içinde erimesiyle gündem olan Alp Dağları'na İtalya tarafından tırmanarak zirveye çıkmaya çalışan iki dağcı düşerek öldü.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marmolada'nın güney cephesinden zirveye tırmanırken düşen iki dağcının cansız bedenleri bulundu.
Kurtarma ekipleri, dağcıların cesetlerini bulundukları yerden çıkarmak için karadan ve havadan çalışmalarını sürdürüyor.
Dağcıların hayatını kaybettiği Marmolada Tepesi bir süredir üzerindeki buzulların küresel ısınma sebebiyle erimesiyle gündeme geliyor.
Marmolada Tepesi'nde 3 Temmuz 2022'de zirveye tırmanan 11 dağcı, buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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