Aloe vera faydaları nelerdir? Evinizde aloe vera bulundurmanız için 7 neden

Alovera yapılan araştırmalar sonucu birçok faydası olduğu kaıtlanan, zambakgiller familyasından olan kaktüse benzer bir bitkidir. Aloe Vera bitkisinin popülerliği çok eski zamanlardan günümüze kadar hala devam etmektedir. Kozmetik ürünleri de dahil olmak üzere birçok ilaç tedavisinde kullanılan aloe vera bitkisi ülkemizin güney bölgelerinde, sıcak alanlarda daha çok yetişmektedir. Yaprakları içerisinde saydam jöleye benzer bir özsu bulunduran aloe vera bitkisi faydaları ile adeta şifa dağıtıyor.

ALOE VERA NASIL KULLANILIR?

Aloe Vera bitkisi iki şekilde kullanılır. Bunlardan biri ağız yolu ile diğeri ise cilde uygulanan şekildedir. Ağız yolu ile tüketilmesi vücudun sindirim, boşaltım ve sinir sistemine fayda sağlar, cilde uygulanarak tüketildiğinde ise cilt için şifa olmaktadır.

Aloe Vera bitkisinin dibinden bir yaprağını alın ve kökten uca doğru küçük küçük kırıklarla bitkiyi ayırın. İçerisinde bulunan jeli, ağız yolu ile veya cilde temas ile tüketebilirsiniz.

Evinizde aloe vera bulundurmanız için 7 neden

1-Kolon kanseri riskini azaltır.

2-Bağırsak mantarlarını giderir.

3-Enfeksiyon oluşumunu engeller.

4-Metabolizmayı hızlandırır.

5-Cildin yaşlanmasını önler.

6-Kalp damar sağlığına faydalıdır.

7-Vücuda mineral ve vitamin depolar.

Aloe Vera sindirim sistemini kuvvetlendirir.

Mide rahatsızlıklarını en aza indirmektedir.

Cilt derisi üzerinde kompres bazlı tedavi unsuru haline gelen bu bitki, yıpranmış hücreleri yenilerken, onarma ve nemlendirme amaçlı da kullanılabilmektedir.

Aloe vera yağı veya aloe vera sabunu cilde uygulandığında özellikle kuru ciltlerde sık karşılaşılan dökülme ve kızarıklık sorunlarını iyileştirmeyi sağlar.

Yanıklar, deri iltihaplanmaları ve güneş ışınlarının zararlı etkileri sonucu oluşan yanıklar aloe veranın bileşenleri sayesinde tedavi edilmektedir.

Kolon kanseri riskini azaltır.

Bağırsak hastalıkları tedavisinde kullanılır.

Bağırsak mantarlarını giderir.

Böbrekleri hastalıklardan koruma etkisine sahip olan aloe veranın vücuttaki enzimleri depolama özelliğine sahip olduğu bilinmektedir.

Enfeksiyon oluşumunu engeller.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kana oksijen aşılayan aloe vera bitkisinin iltihap problemlerinde de tedavi edici yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Aloe vera akne tedavisinde kullanılır.

Güneş yanığına faydalıdır. Antioksidan özelliği sayesinde cilt yanıklarını hızlı şekilde tedavi eder.

Cildin yaşlanmasını önler.

Aloe vera bitkisi kanser tümörlerinin oluşmasını başlangıç aşamasında engelleyebilir.

Kolesterol seviyesini dengede tutar.

Kalp damar sağlığına faydalıdır.

Kan akışının hızlanmasını sağlayarak damar tıkanıklığını önler.

Aloe vera jeli ve sabunu ufak cilt alerjileni tedavi eder.

Aloe vera depresyon ve ruhi bozukluklara neden olan sorunları ortadan kaldırabilir.

Aloe vera bitkisi radyasyon etkilerini azaltabilir.

Aloe veranın mikrop öldürücü özelliği vardır.

Vücuda mineral ve vitamin depolar.

Diyabete iyi geldiği gözlemlenmiştir.

Böcek sokmalarına karşı aloe vera jeli faydalıdır.

Aloe vera kremi sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.

Aloe vera bitkisi kaynatılarak içildiğinde astım hastalığının etkisini azaltır.

Göz iltihaplarını aloe vera suyu ile hafifletir.

Aloe vera jeli veya aloe vera kremi donmadan kaynaklanan doku hasarlarına faydalıdır.

Elma ile alındığında aloe vera suyu müshil görevi görür.