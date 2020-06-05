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Ekonomi

"Alo TÜİK" geliyor

BTK tarafından, TÜİK'e vatandaşların bilgi alabilmeleri için 124 kısa numarası tahsis edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:10:11 -
"Alo TÜİK" geliyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından, vatandaşların çeşitli konularda bilgi alabilmeleri amacıyla 124 kısa numarası Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kullanımına verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TÜİK, vatandaşların bilgi almasını sağlamak ve çalışma alanlarıyla ilgili sorularına cevap verebilmek için BTK'den kısa numara talebinde bulundu.

Bu talebin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi sonucu BTK, 124 kısa numarasını "Alo TÜİK" hizmet adıyla TÜİK'e tahsis etti.

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