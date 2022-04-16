Almanya'yı sarsan skandal... Bağış paralarıyla rahibin kumar borcu ödenmiş!

Almanya, Köln Katolik Başpiskoposluğu'nun karıştığı skandalla çalkalanıyor. Kiliseye bağlı bir rahibin 500 bin euroluk kumar borcunun bağış paralarıyla ödendiği ortaya çıktı. Ödemenin bir kısmının, cinsel istismar kurbanları için kurulan fondan yapıldığı öğrenildi.

Almanya'da yayın yapan Kölner Stadt Anzeiger gazetesinin gündeme getirdiği habere göre, Katolik kilisesi 2015'ten 2016'ya kadar rahibin borcunu taksitli olarak ödedi. Daha sonra Almanya'da bağışların vergiye bağlı olduğunu fark eden kilise, faizi ile birlikte 650 bin euro da vergi ödedi. Böylece rahibin kumar borcu kiliseye bir milyon 150 bin euroya mal oldu.

Tepki yağdı: Bu yapılan kilise paralarını yağmalamak

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yayın kurumu WDR'e konuşan kilise hukukçusu Prof. Thomas Schüller, kumar borcunun ilgili denetleme kurulunun onayı alınmadan ödenmiş olmasının kilise hukukuna aykırı olduğunu söyledi ve Köln Başpiskoposluğu'nun kararını, kilise paralarını yağmalamak olarak niteledi.

Alman Piskoposlar Konferansı Danışma Konseyi sözcüsü Johannes Norpoth ise, bugüne kadar cinsel şiddet mağdurları tarafından kiliseye yapılan başvuruların yüzde 60'ına geri dönüş yapıldığını, yapılan toplam ödemeninse 20 bin euro olduğunu açıkladı.

Norpoth, "Rahip gibi sabit geliri olmayan cinsel şiddet kurbanları, kumar borcunun yüzde ikisine bile denk gelmeyen bir miktarla kandırılıyor" dedi.

Kilise için reform hareketi Maria 2.0 Rheinland'ın sözcüsü Maria Mesrian, "cinsel istismar kurbanlarının gülünç meblağlarla kandırıldığını, milyonları ise gereksiz bir üniversiteye veya bir rahibin özel kumar borçlarına harcandığını" söyledi.

Kimliği ve nerede görevli olduğu açıklanmayan papazın kumar borcunu ödeme kararını 2017'de ölen Başpiskopos Joachim Meisner'in aldığı, şimdiki Başpiskopos Rainer Maria Woelki'nin de borcu ödemeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Aynı kilise çocuk istismarcısı rahipleriyle gündeme gelmişti

Almanya'da Katolik Kilisesi daha önce de çocuklara cinsel saldırıda bulunan rahiplerle gündeme gelmişti. Rahibin kumar borcunu ödeme kararını devam ettiren 65 yaşındaki Köln Başpiskoposu Rainer Maria Woelki'nin görev bölgesindeki cinsel saldırıların soruşturulmasını da engellediği ortaya çıkmıştı.

"Sömürmemeliyiz" mesajı veren Papa kiliseye karşı sessiz kaldı

Diğer taraftan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dün İtalya'daki bir hapishane ziyaretinde yaptığı konuşmada , "Biz rahipler, başkalarına hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz" demişti.

Papa'nın rahibin ‘kumar borcunu’ kilise kaynaklarından ödemesine ses çıkarmaması ve yargılama yollarını tıkaması ‘papalığın’ sözlerinin güvenliğini zedelediği görülüyor.

Haber7