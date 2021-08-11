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Dünya Almanya'yı sarsan iddia! Hemşire koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte etmiş
Dünya

Almanya'yı sarsan iddia! Hemşire koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte etmiş

Almanya'nın kuzeyinde bir aşı merkezinde polis tarafından yapılan soruşturma sonucunda bir Kızılhaç hemşiresinin, insanlara koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte etmiş olabileceği tespit edildi. Bu iddia Almanya'nın gündemine bomba gibi düştü. Yetkililer, söz konusu merkeze giden insanlardan tekrar aşı olmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 10:28:00 -
Almanya'yı sarsan iddia! Hemşire koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte etmiş

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama kampanyasının yürütüldüğü Almanya'da çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Polis soruşturması neticesinde bir hemşirenin aşılanmak üzere gelenlere tuzlu su enjekte edilmiş olabileceği iddiası ortaya atıldı.

Almanya'nın kuzeyindeki Friesland bölgesindeki bir aşı merkezinde görevli hemşirenin, binlerce insana gerçek dozlar yerine tuz solüsyonu uygulamasından şüpheleniliyor.

Yeniden aşı yaptırın çağrısı

Endişelerin ardından yetkililer, söz konusu kişilere yeniden koronavirüs aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

8 bin 600 mağdur

Yerel Meclis üyesi Sven Ambrosy, "Kelimenin tam anlamıyla şok oldum." dedi. Yaklaşık 8 bin 600 sakinin etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

Polis müfettişi Peter Beer, tanık ifadelerine göre “makul tehlike şüphesi” olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan hemşirenin neyi hedeflediği ise bilinmiyor.

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