Almanya’yı kriz fena vurdu! İlk 100’de hiçbiri yok

ABD’li teknoloji şirketleri son aylarda çok değer kaybetmiş olsa da borsada Avrupa’dan daha iyi performans gösteriyor. Yapılan analize göre dünyanın borsada işlem gören en değerli 100 şirketinin 61’i ABD menşeli. Bu sayının bir önceki yıla göre sadece bir eksik olduğu belirtildi. Listedeki ilk on şirket arasında Avrupa’dan hiçbir şirket yok. Zirvede ABD merkezli olmayan sadece bir şirket bulunuyor. O da petrol şirketi Saudi Aramco. Apple 2 trilyon Doları aşan borsa değeriyle 27 Aralık itibariyle Saudi Aramco ve Microsoft’un önünde ve sıralamanın zirvesinde.

YÜZDE 33 DEĞER KAYBETTİLER

Almanya merkezli yazılım üreticisi SAP en değerli DAX şirketi olmasına rağmen 106’ncı sırada yer alabildi. İrlanda merkezli endüstriyel gaz şirketi Linde, ABD şirketi Praxair ile birleşmesinden bu yana 59’uncu sırada yer alıyor. ABD şirketleri, son yıllarda teknoloji şirketlerinin büyümesiyle uzun yıllardır dünya borsalarına hâkim oldu. Ancak merkez bankalarının 2022’de faiz oranlarını yükseltmesiyle, faiz oranına duyarlı teknoloji devlerinin değer kaybı yaşadığı belirtildi. EY’ye göre, teknoloji şirketleri yıl içinde piyasa değerlerinin yüzde 33’ünü kaybetti. Sadece Tesla, Apple, Meta, Microsoft, Alphabet ve Amazon toplamda 4.6 trilyon Dolar değer kaybetti. EY Yönetim Kurulu Başkanı Henrik Ahlers, “Faiz oranlarındaki keskin yükseliş, Ukrayna savaşı ve dünya genelinde artan enerji fiyatlarındaki tüm bu gelişmeler, dünya borsalarına damgasını vurdu” dedi.

GAZ KRİZİNDEN ÇOK UZAKTA

Avrupa’nın borsa üzerindeki öneminin de yıllardır azaldığı kaydedildi. EY’ye göre 2007 yılı sonunda mali krizin doruğa ulaşmasından önce dünyanın en değerli 100 şirketinden 46’sı Avrupa’dan, 7’si ise Almanya’dandı. 2021’in sonunda SAP ve Siemens olmak üzere sadece iki tane kaldı. Ahlers, Almanya’nın borsalarda yeterince temsil edilmediğini söylerken, dijital ekonominin kurallarının ABD ve Asya’daki şirketler tarafından belirlendiğini vurguladı.

Almanya’da genç şirketler için belirgin bir ‘start-up’ kültürü ve iyi finansman koşullarının da bulunmadığı belirtildi. Ancak Almanya’da çok sayıda orta ölçekli küresel pazar liderinin yanı sıra Lidl ve Aldi gibi gıda sektöründe perakende zinciri ya da otomotiv tedarikçisi Bosch gibi borsada olmayan dünya çapında şirketler de bulunuyor. Ayrıca Almanya ve Avrupa’nın, Ukrayna savaşı ve enerji fiyatlarındaki artıştan orantısız bir şekilde zarar görmesi de etkili oldu. Ahlers, “ABD’de sanayi şirketleri şu anda çok daha ucuza üretim yapabiliyor. Savaş onlar için çok uzakta, kimsenin orada bir gaz krizinden korkmasına gerek yok” dedi.