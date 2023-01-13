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Siyaset Almanya'ya gitmişken... Hadi görelim seni Kılıçdaroğlu
Siyaset

Almanya'ya gitmişken... Hadi görelim seni Kılıçdaroğlu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, milliyetçi geçinen Kılıçdaroğlu'na vatan hainlerinin iadesi için Almanlarla görüşme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 13:58:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarım kalan Almanya ziyaretini tamamlayacak. "İcazet turlarına" çıkan Kılıçdaroğlu, İngiltere'den sonra Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Yeni Akit Gazetesi'nde ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde Kılıçdaroğlu'na seslenen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, milliyetçi geçinen Kılıçdaroğlu'na vatan hainlerinin iadesi için Almanlarla görüşme çağrısında bulundu.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ben rica ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Almanya'da yetkililerle görüşme imkanı bulabilirse şu kaçak olarak yaşayan Zekeriya Öz, Fikret Seçen, FETÖ'cüler, Can Dündar... Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi olan CHP'nin hissedar olduğu İş Bankası Can Dündar'a bir kredi vermişti, o krediyle boğazda bir yalı alınmıştı, Can Dündar o tarihte Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmeniydi, o avantajlarla kendisini dev aynasında gören Can Dündar manşet atarak MİT TIR'ları ihanetini yapmıştı. Kılıçdaroğlu Almanya'da, "Türkiye'nin sizden talebi var, Can Dündar'ı iade edin" desin. Kılıçdaroğlu'nun bu iadeleri istemesi lazım.

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