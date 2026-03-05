  • İSTANBUL
Gündem Almanya'nın simgesine turnike geliyor! Köln Katedrali turistlere artık parayla
Gündem

Almanya’nın simgesine turnike geliyor! Köln Katedrali turistlere artık parayla

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya’nın simgesine turnike geliyor! Köln Katedrali turistlere artık parayla

Gotik mimarinin dünyadaki en görkemli örneklerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Köln Katedrali, yüzyıllardır süregelen "ücretsiz giriş" geleneğine son veriyor. Katedral yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren turistler bu eşsiz yapıyı görebilmek için giriş ücreti ödemek zorunda kalacak.

Köln Katedrali'nin internet sayfasında yer alan açıklamada, bakım ve işletme masraflarının son yıllarda önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

Bu yüzden 2026'nın ikinci yarısından itibaren turistler için ziyaret ücreti uygulaması başlatılacağı kaydedilen açıklamada, Zentral-Dombau Derneği üyeleri ile ibadet yapmak ve dua etmek için gidenlerin Katedrale girişinin ücretsiz olacağı belirtildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Katedralin Başrahibi Guido Assmann'a dayandırdığı haberde de katedrali ziyaret edenlerin yaklaşık yüzde 99'unun turistler olduğu bildirildi.

 

Haberde, turistler için uygulanacak ücretin ne kadar olacağı ve katedrale girişlerin nasıl kontrol edileceğinin henüz belli olmadığı aktarıldı.

Köln şehrinin simgesi olan ve Gotik mimarisinin en önemli örneklerinden olan tarihi Köln Katedrali'ni yılda yaklaşık 6 milyon kişi ziyaret ediyor.

