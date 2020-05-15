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Almanya’nın KRV eyaleti 14 günlük karantina uygulamasını kaldırdı

Amanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 14 günlük karantina uygulamasını kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:33:23 -
Almanya’nın KRV eyaleti 14 günlük karantina uygulamasını kaldırdı

Amanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 14 günlük karantina uygulamasını kaldırdı.


Amanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Avrupa ülkelerinden geri dönenler için 14 günlük karantina uygulamasını kaldırdı. Eyalet Başbakanı Armin Laschet, kaldırılan 14 günlük karantina için "Karantinayı kaldırarak Avrupa için güzel bir başlangıç yaptık. Aldığımız bu karar özellikle sınır bölgelerindeki insanlar için büyük bir rahatlamadır ve iç ekonomimize olumlu sinyal olarak yansıyacaktır" diyerek kararı duyurdu. Laschet, karantina gevşemesi ve sınır ötesi turizmin Belçika ve Hollanda ile turizmi geliştireceğini ve yakın bir zamanda komşu ülkelerle olan alışverişin yakın olduğu müjdesini verdi. 16 eyaleti bulunun Almanya’nın diğer 15 eyaletinin de karantina kuralını kardırması bekleniyor.


Almanya yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 10 Nisandan itibaren yurt dışından ülkeye dönen Avrupa Birliği ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulamasını ülke genelinde mecburi hale getirmişti.

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