Dünya

Avrupa bir kez daha hukuk sınavında! Siyonistleri silaha boğan Almanya mahkemelik

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa bir kez daha hukuk sınavında! Siyonistleri silaha boğan Almanya mahkemelik

Almanya'nın başkenti Berlin’de yaşayan Filistinliler, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar sona erene kadar Alman hükümetinin terör devleti İsrail'e silah ihracatının yasaklanması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Soykırımcı İsrail’in ABD’den sonra en büyük destekçisi olan Almanya’da ülkeye gerçekleştirilen silah ihracatı mahkemeye taşındı.

Almanya’nın başkenti Berlin'de yaşayan bir grup Filistinli, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar tamamen sona erene kadar Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracatını durdurması talebiyle Berlin’in Moabit semtindeki İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

“İHLAL” VURGUSU

Davacı Filistinliler, ayrıca daha önce Alman hükümeti tarafından verilen ihracat izinlerinin iptal edilmesini ve tamamlanan teslimatların da hukuka aykırı işlem ilan edilmesini talep etti. Davacılar, dilekçelerinde Almanya'nın İsrail'e silah ihracatına onay vererek uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini de ihlal ettiğini vurguladı.

MAHKEMENİN KARARI BEKLENİYOR

22 yıldır Berlin’de yaşayan ve birkaç kez Gazze Şeridi’ne gittiğini belirten bir doktor, mahkemede gerçekleştirilen ilk duruşmada yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Alman vatandaşlığı bulunan davacı, doktor olarak İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yaralananların acılarına bizzat tanık olduğunu belirtti. Davacı doktor, "Alman yapımı silahların yıkıcı gücünü gördüm" ifadelerini kullandı. Mahkemenin davaya ilişkin kararını bugün veya önümüzdeki günlerde vereceği açıklandı.

ALMANYA'NIN İSRAİL'E SİLAH İHRACATI

Alman hükümeti, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail’e 8 Ağustos’ta Başbakan Friedrich Merz tarafından açıklanan ihracat kısıtlamasına rağmen silah satmayı sürdürdü. Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın Alman Meclisi’ndeki muhalefet partilerinden Sol Parti'nin (Die Linke) soru önergesine verdiği yanıta göre, hükümet İsrail'e kısmi silah ihracatı kararının açıklandığı 8 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında 2,46 milyon euro değerinde silah tedarik izni verdi. Daha önce yapılan açıklamalarda, Alman hükümetinin 1 Ocak-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında İsrail’e yaklaşık 250 milyon euro değerinde silah tedarik talebini onayladığı belirtilmişti.

