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Aktüel Almanya'nın 6 aylık bütçe açığı 51,6 milyar avro oldu
Aktüel

Almanya'nın 6 aylık bütçe açığı 51,6 milyar avro oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:19:18 -
Almanya'nın 6 aylık bütçe açığı 51,6 milyar avro oldu

BERLİN (AA) – Almanya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan “bütçe açığı” yılın ilk yarısında 51,6 avro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülkenin kamu gelirleri açığı 51,6 milyar avro ile cari fiyatlarla (güncel piyasa fiyatları) Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3,2’sine denk geldi. 2019’nun ilk yarısında 46,5 milyar avro bütçe fazlası kayıtlara geçmişti.

Kamu gelirleri, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 766,7 milyar avro, giderleri yüzde 9,3 artışla 818,3 milyar avro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 51,6 milyar avro olarak gerçekleşti. 27,1 milyar avro ile en fazla bütçe açığı federal devletin oldu.

Kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 azalış göstermesi dikkati çekti.

Almanya’da 8 yıldır art arda bütçe fazlasının ardından bu yıl Kovid-19 salgınının neden olduğu kriz nedeniyle bütçe açığı bekleniyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bu yıl bütçe açığının vergi gelirlerinin düşmesi, kısa çalışma ödenekleri gibi harcamaların artmasıyla GSYH’nin yüzde 7 seviyesinde olacağı tahmininde bulunuyor.

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