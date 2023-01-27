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Dünya Almanya'dan Ukrayna açıklaması: Destekliyoruz ama...
Dünya

Almanya'dan Ukrayna açıklaması: Destekliyoruz ama...

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Almanya’nın Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savaşta desteklediklerini ancak savaşın bir tarafı olmadıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 17:11:00 -
Almanya'dan Ukrayna açıklaması: Destekliyoruz ama...

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Almanya’nın Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savaşta desteklediklerini ancak savaşın bir tarafı olmadıklarını söyledi.

Hoffmann, başkent Berlin’de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un 24 Ocak Salı günü Strazburg’da Avrupa Konseyi’nde kullandığı "Rusya'ya karşı bir savaş içindeyiz, birbirimize karşı değil." sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Başbakan Olaf Scholz’un, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu saldırı savaşında NATO ve Almanya'nın savaşan taraf olmadığını her zaman vurguladığını belirterek "Ukrayna’yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Christian Wagner de bunun esas olarak AB’nin G7 ve NATO ortaklarıyla Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü acımasız saldırı savaşına karşı birlikte durduğuyla İngilizce yapılmış uzun bir görüşme olduğunu vurgulayarak "Alman Hükümet Sözcüsü'nün ifade ettiği gibi ve Dışişleri Bakanı ile Alman hükümetinin başka üyeleri, uluslararası hukuk anlamında çatışmanın tarafı olmadığımızı ve Ukrayna’ya desteğin de bizi çatışmanın tarafı yapmadığını açıkça belirttiler." değerlendirmesinde bulundu.

Wagner, Dışişleri Bakanı’nın açıklamasının, bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'da yaptığı açıklamada, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi'nden, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Almanya'nın durumunu netleştirmesini istediklerini belirtmişti.

Sözcü, açıklamasında, "Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin diğer ülkelerle birlikte Rusya ile savaş halinde olduğunu söylüyor. Aynı Bakanlık, ülkesini çatışmanın bir tarafı olarak görmüyor. Bu çelişkili açıklamalar karşısında Almanya'nın Rusya Büyükelçisi bu açıklamalara açıklık getirmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

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