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Almanya'dan terör devleti İsrail'e soğuk duş! Hizbullah listede yok

Almanya’dan terör devleti İsrail’i memnun etmeyecek açıklama bir hamle geldi. Almanya,”Hizbullah’ı, terör örgütü listesine dahil etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:41
Almanya'dan terör devleti İsrail'e soğuk duş! Hizbullah listede yok

Terör devleti İsrail'in baskı politikası Almanya'yı kararından döndüremedi. İngiltere'nin, Hizbullah'ı yasaklama kararı almasından sonra gözlerin çevrildiği Almanya'da, Hizbullah'a destek çıkan açıklama geldi. Alman Sosyal Demokrat Parti Devlet Bakanı Nils Enan, “Hizbullah'ı terör örgütü listesine dahil etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Almanya, İngiltere'nin yolundan gitmedi

Der Spiegel gazetesi bir Alman bakana, ülkesinin İngiltere gibi, Lübnan Hizbullahını terör listesine alıp almayacağını sordu.Alman Sosyal Demokrat Parti Devlet Bakanı Nils Enan ise gazeteye verdiği demeçte, "Hizbullah"ın hâlâ Lübnan toplumunun önemli bir bileşeni olduğunu ve Avrupa Birliği'nin askeri kanadını 2013 yılında yasaklı gruplar listesine dahil ettiğini söyledi.Enan, Lübnan ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Almanya'nın Lübnan'ın istikrarına ilgi duyduğunu ve İngiltere'nin kararının Almanya'nın veya Avrupa Birliği'nin konumu üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacağını belirtti.

Alman bakan ABD'nin eleştirilerini reddettti

Annan, ABD'nin ülkesiyle ilgili eleştirisini reddetti ve İran'ın bölgedeki nüfuzunu önlemenin çok az olduğunu ve Berlin'in dış politikasının en sert pozisyonlara bile siyasi çözümlerle ilgileneceğini söyledi.

İsrail'in ise Almanya'nın kararından büyük rahatsızlık duyduğu bildirildi.

İngiltere, geçtiğimiz ay Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırılmasından dolayı Hizbullah'ın tüm kollarına ve kanatlarına yasak getireceğini açıklamıştı.Suudi Arabistan, Birleşik Devletler ve İsrail müttefiklerini Hizbullah'a tam bir yasak getirmek için bastırıyorlar. Geçen cuma gününün erken saatlerinde Hizbullah Genel Sekreteri Hassan Nasrallah, ABD yanlısı diğer ülkelerin İngiltere'nin örneğini takip edebileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:41
  1. almanya
  2. hizbullah
  3. israil
  4. İngiltere
  5. Alman Sosyal Demokrat Parti Devlet Bakanı Nils Enan

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