Almanya'dan Suriye lideri Şara'ya resmi davet

Merz, Suriye Devlet Başkanı Şara'yı Suriyelilerin sınır dışı edilmesi konularını görüşmek üzere Almanya'ya davet etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Almanya'da sabıka kaydı bulunan Suriye vatandaşlarının sınır dışı edilmesini görüşmek üzere Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı Almanya'ya davet etti.

Merz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elbette suçluları Suriye'ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Planımız bu yönde. Şimdi bunu çok somut bir şekilde uygulayacağız" dedi.

Almanya'nın aynı zamanda ülkenin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak istediğini belirten Merz, Şara ile “bunu birlikte nasıl çözebileceğimizi” görüşmek istediğini de sözlerine ekledi.

Merz'in muhafazakar selefi Angela Merkel 10 yıl önce mültecilere yönelik tarihi bir açık kapı politikası yürütmüş ve çoğu savaştan kaçan Suriyeliler olmak üzere yaklaşık 1 milyon göçmeni Almanya'ya kabul etmişti.

O zamandan bu yana aşırı sağa destek arttı ve Merz yönetimindeki muhafazakar CDU partisi sınır güvenliği ve göç konusunda çok daha sert bir çizgi izleyerek sınır dışı etme işlemlerini hızlandırma sözü verdi.

Merz, "Tekrar söylüyorum: Suriye'deki iç savaş sona ermiştir. Artık Almanya'ya iltica etmek için hiçbir gerekçe kalmadı" dedi.

Aralık 2024'te Beşar Esed'i devirip iktidarı devralan Ahmed Şara yönetimi, Esed döneminde Şam'ı dışlayan dünya ülkeleriyle bağlarını yeniden kurma çalışmaları kapsamında bir dizi yurtdışı gezisi gerçekleştirdi.

Kaynak: Mepa News