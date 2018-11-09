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Almanya'dan Sincan açıklaması: Endişe verici

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Çin'in Sincan Uygur Bölgesi'ndeki durumun endişe verici olduğunu söyledi.

09 Kasım 2018 Cuma 22:08
Almanya'dan Sincan açıklaması: Endişe verici

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki durumun kendileri için endişe verici olduğunu ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bu konuyu Çin'deki muhataplarıyla görüşeceğini söyledi.

Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Adebahr, Dışişleri Bakanı Maas'ın "Stratejik Diyalog Görüşmeleri" kapsamında, pazar günü Çin'e gideceğini belirterek, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilafının ve Kuzey Kore'deki durumun da ele alınacağını vurguladı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma da değinen Adebahr, "Sincan'daki durum bizim açımızdan endişe verici ve Dışişleri Bakanı bu konuyu Çinli muhataplarıyla görüşecek." dedi.

Almanya ile Çin arasında aralık ayı başında insan hakları diyalog toplantısı yapılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:08
  1. Almanya
  2. Çin

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