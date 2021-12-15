Almanya'dan Rusya'ya tehdit: Yaparsanız bedel ödersiniz
Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının bir bedeli olacağı konusunda Moskova yönetimine açık tehditte bulundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmesi halinde 'yüksek bir bedel' ödeyeceği konusunda uyardı.
Scholz, başbakan olarak parlamentoya yaptığı ilk konuşmada Rusya - Ukrayna gerilimine değindi.
'Bugünlerde Rusya-Ukrayna sınırındaki güvenlik durumuna büyük endişeyle bakıyoruz' diyen Scholz, 'Toprak bütünlüğünün herhangi bir ihlalinin yüksek bir bedeli olacak' dedi.