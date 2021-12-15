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Dünya Almanya'dan Rusya'ya tehdit: Yaparsanız bedel ödersiniz
Dünya

Almanya'dan Rusya'ya tehdit: Yaparsanız bedel ödersiniz

Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının bir bedeli olacağı konusunda Moskova yönetimine açık tehditte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 13:52:00 -
Almanya'dan Rusya'ya tehdit: Yaparsanız bedel ödersiniz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmesi halinde 'yüksek bir bedel' ödeyeceği konusunda uyardı.

Scholz, başbakan olarak parlamentoya yaptığı ilk konuşmada Rusya - Ukrayna gerilimine değindi.

'Bugünlerde Rusya-Ukrayna sınırındaki güvenlik durumuna büyük endişeyle bakıyoruz' diyen Scholz, 'Toprak bütünlüğünün herhangi bir ihlalinin yüksek bir bedeli olacak' dedi.

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