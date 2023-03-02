Almanya’dan Rusya için şok açıklama! Putin konuşmak değil yok etmek istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmelerine ilgi duymadığına ve herkesin bunu zaten anladığına inanıyor.” Dedi.

Ukrinform, üst düzey diplomatın bunu ARD ile yaptığı bir röportajda söylediğini bildirdi.

"Konuşmak istemiyor, Ukrayna'yı yok etmek istiyor... Askerlerini geri almaya hazır değil, öldürmeyi bırakmaya da hazır değil" diyen Baerbock, Kremlin liderini ikna edebileceklerini düşünen her ülke ve onu barışa yönlendirmenin imkansız olduğunu hayal kırıklığıyla anladı.

Bakana göre, "140'tan fazla ülkenin temsilcisi, savaşın tüm dünyaya zarar vereceğini Rusya başkanına açıklamak için defalarca Moskova'ya gitti, ancak Putin'in onları anlayacağına dair umutları asla gerçekleşmedi.” Dedi.

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