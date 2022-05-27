  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'dan Putin'i kızdıracak açıklama
Dünya

Almanya'dan Putin'i kızdıracak açıklama

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Putin'in, alaycı ve insanlık dışı savaşı yanına kar kalmamalı" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 18:54:00 -
Almanya'dan Putin'i kızdıracak açıklama

 

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya silah teslimatı politikasını savundu. Şansölye Scholz, Stuttgart'taki Katolik Günü'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını değerlendirdi.

Federal hükümetin izlediği politikayı savunan Scholz, "Putin'in, alaycı ve insanlık dışı savaşı yanına kar kalmamalı." dedi.

Scholz, Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Savaşın mağdurlarına yardım etmeye karar verdik. Bu savaş sadece Ukrayna'ya karşı değil, genel olarak Batı demokrasisinin değerlerine de yöneliktir." diye konuştu.

Başlatılan savaşın iki dünya savaşından sonra "Bir daha asla" taahhüdüyle sağlanan bir barış düzenine yönelik olduğunu dile getiren Scholz, Putin'in "güçlü olanın dediği olur yöntemine" geri dönmek istediğini ancak buna hiçbir koşulda izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Küresel kriz konusunda uyarı

Scholz, Afrika ülkelerine dağıtılan Çin kredileri konusunda küresel bir kriz uyarısında bulundu.

Almanya'nın Batılı kredi veren ülkelerle koordineli çalıştığını hatırlatan Scholz, "Bir sonraki büyük küresel borç krizinin güney ülkelerinde Çin'in dünya çapında verdiği kredilerden kaynaklanacağına dair gerçekten ciddi bir risk var. Bu, hem Çin'i hem de bu dünyanın güneyini büyük bir ekonomik ve mali krize sokar ve dünyanın geri kalanını etkilemeden bırakmaz." ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay