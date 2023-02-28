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Dünya Almanya'dan Putin'i çıldırtacak çıkış: Ukrayna'ya otomatik süper keşif sistemi verecek!
Dünya

Almanya'dan Putin'i çıldırtacak çıkış: Ukrayna'ya otomatik süper keşif sistemi verecek!

Almanya merkezli silah ve savunma sanayi üreticisi Rheinmetall, Ukrayna'ya SurveilSPIRE isimli otomatik keşif sistemleri tedarik ediyor. Ukrayna, Almanya'dan yeni, süper modern sistemler alacak. İleri teknoloji hava savunma sistemleri, radarlar ve keşif insansız hava araçları derken bu sistem dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 21:46:00 - 2023-02-28 21:57:43
Almanya'dan Putin'i çıldırtacak çıkış: Ukrayna'ya otomatik süper keşif sistemi verecek!

Ukrayna topraklarının tamamına karşı Rusya'nın başlattığı işgal girişimi ve saldırılar bir seneyi geride bırakırken; Alman hükumetinin emriyle, silah ve savunma sanayi üreticisi Rheinmetall'in, Ukrayna'ya otomatik keşif sistemleri tedarik ettiği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) katılımını askıya alan yasayı imzaladı. Almanya'nın bu adımı Putin'i kızdıracak cinsten...

Projenin sağlıklı uygulanması için Rheinmetall'in SurveilSPIRE keşif sistemleri üreten Estonyalı şirket DefSecIntel ile işbirliği yaptıkları belirtildi.

24 SAAT GÖZETLEME YAPIYOR

Ayrıca Rheinmetall şirketinin geliştirdiği bu sistemle Ukrayna ordusu az sayıda personelin katılımıyla bölgenin geniş alanlarında gözetleme ve keşif yapabileceği kaydedildi. Aynı zamanda bu sistemin 24 saat video gözetim yaptığı, ekipmanların sağlam olduğu, mini dronlar ve bir kontrol sistemi ile mobil kulelerden oluştuğu bildirildi.

TESLİMAT ÇOKTAN BAŞLADI

Rheinmetall tarafından Ukrayna'ya İHA kullanabilen otomatik keşif sistemlerinin teslimat ile ilgili yaptığı açıklamada, "Rheinmetall, Alman hükumeti adına, Ukrayna'ya otomatik keşif sistemleri gönderiyor. Bunlar esas olarak minimum personelle bölgeyi araştırmak için kullanılıyor. Kırım haber ajansının aktardığı habere göre: Bu projenin bir parçası olarak, Rheinmetall, Estonya şirketi DefSecInt ile işbirliği yapıyor. SurveilSPIRE olarak bilinen bu keşif sistemleri, gece ve gündüz çalışabilen kamera donanımına sahip mobil gözetleme kuleleri, otopilotlu mini dronlar ve kontrol sisteminden oluşuyor. Nakliye araçları da teslimat kapsamına dahildir. Sipariş, çift haneli milyon avro aralığında bir rakam değerinde. Teslimat çoktan başladı" ifadeleri kullandıldı.

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