Almanya'dan o projeye 220 milyar dolar

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın iklim koruma, hidrojen teknolojisi ve elektrikli araç şarj ağının genişletilmesi dahil olmak üzere bugünden 2026'ya kadar endüstriyel dönüşümü finanse etmek için 200 milyar euro (220 milyar dolar) ayırdığını açıkladı.

ARD'ye konuşan Christian Lindner, "Ekonominin, toplumun ve devletin dönüşümü için 200 milyar euroluk finansman" dedi ve buna yenilenebilir enerji vergilerinin kaldırılmasının da dahil olduğunu belirtti.

Almanya'nın enerji üretimi için yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı planladığı belirtildi.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin geçişini hızlandıracak fonlar üzerinde anlaşmanın büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

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