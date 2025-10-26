Almanya'dan nükleer santral kararı
Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Gundremmingen kasabasında bulunan eski nükleer santralin iki soğutma kulesi, kontrollü olarak yıkıldı.
Almanya'da yaklaşık 56 bin ton betona eş değer iki soğutma kulesi cumartesi günü nükleer santralin aşamalı kapatılması planının bir parçası olarak kontrollü olarak yıkıldı.
Santral, yaklaşık altmış yıldır hizmet veriyordu.
Ülkenin nükleer santrallerden çıkış politikası ve Almanya'nın enerji geçiş politikası kapsamında, Gundremmingen, Brokdorf ve Grohnde nükleer santralleri Aralık 2021'de hizmet dışı bırakılmıştı.
Enerji şirketi RWE'ye göre, toplamda üç patlama meydana geldi.
İlk patlama, yakındaki hayvanları ve vahşi yaşamı kovmak için gerçekleştirildi. İkinci patlamada ilk kule yıkıldı ve üçüncü patlamada ikinci kule çöktü.
Yıkımın ardından tesisin söküm çalışmaları devam edecek. Çalışmaların 2040 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.