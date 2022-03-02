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Dünya Almanya'dan kritik Türkiye kararı
Dünya

Almanya'dan kritik Türkiye kararı

Almanya, koronavirüs tedbirlerinde güncellemeye giderek Türkiye'yi 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 12:16:00 -
Almanya'dan kritik Türkiye kararı

Almanya, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarıyor.

 

Almanya Kovid-19 salgını nedeniyle "yüksek riskli bölge" ilan ettiği 62 ülkeyi bu kapsamdan çıkarma kararı aldı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Güncellemeye göre, yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke "yüksek riskli bölge" kapsamından çıkartıldı.

RKI, karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının tehdit edici bir hastalığa sebebiyet verme durumunun az olmasını gösterdi.

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