Almanya'dan korkutan açıklama: En kötüsü olacak

Almanya Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın üçüncü koronavirüs (Kovid-19) dalgasının şimdiye kadarki en kötüsü olacağını ve günlük 100 bin yeni vaka sayısı tahmin ettiklerini söyledi.

Almanya yetkililer, Kovid-19'un son haftalarda daha bulaşıcı mutasyonuyla beraber etkisinin arttığını ve bazı kısıtlamaların bir an önce daha sert bir şekilde tekrar uygulanması gerektiği belirtti.

Almanya Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden Lothar Wieler, insanları evde kalmaya davet ederek, "Bu dalganın ilk iki dalgadan daha kötü olacağına dair net sinyaller var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: star.com.tr