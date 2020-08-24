  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'dan ilk "yeşil tahvil" ihracı eylülde
Aktüel

Almanya'dan ilk "yeşil tahvil" ihracı eylülde

Ülkenin 10 yıl vadeli ilk "yeşil tahvil" ihracının miktarı en az 4 milyar avro olacak

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:36:07 -
Almanya'dan ilk "yeşil tahvil" ihracı eylülde

BERLİN (AA) - Almanya Maliyet Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının bir parçası olarak ilk kez çevre projelerini finanse etmek için “yeşil tahvil” ihracının eylülde yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iklim projelerini desteklemek için Almanya’nın "yeşil tahvil" ihracına ilişkin detaylar verilerek, bu yıl 11 milyar avroluk “yeşil tahvil” ihraç edileceği belirtildi.

İlki eylülde yapılacak 10 yıl vadeli "yeşil tahvil"in miktarının en az 4 milyar avro olacağı belirtilen açıklamada, söz konusu tahvillerin geleneksel devlet tahvillerle aynı vadede ve kuponda ihraç edileceği ifade edildi.

Almanya’nın "yeşil tahvil" ihracına geç başlaması eleştirilere neden olurken, Polonya, 2016'da piyasaya "yeşil tahvil" süren ilk ülke olmuş ve bunu 2017’de Fransa izlemişti.

Almanya hükümeti, Aralık 2019’da 2020’nin ikinci yarısında giderek yükselen bir piyasa olan sürdürülebilir finans piyasasına adım atarak ilk "yeşil tahvil" ihracının yapılacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması
Gündem

Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde doğal gaz bulunduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bundan tam 4 yıl önce üstad Kadir Mıs..
Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, halkı sokağa çıkmaya teşvik edecek sözler sarf etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu skandal..
Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak gelişme
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak gelişme

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında sıcak bir gelişme yaşandı. Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunun komutan..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı