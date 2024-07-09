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Avrupa Almanya'dan hırsızlık!
Avrupa

Almanya'dan hırsızlık!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 07:36:00 -
Almanya'dan hırsızlık!

Almanya, İstanbul merkezli Uluslararası Döner Federasyonu'nun (UDOFED) Türk dönerinin "geleneksel ürün adı" altında tescillenmesi için başvuruda bulunması üzerine harekete geçti. Alman basını, dönerin "Alman Ulusal Yemeği" olduğunu iddia ederek, Türkiye'nin başvurusuna karşı adım attı.

Alman sosyolog Berhard Seidel, "Bu başvuru, Almanya'nın kültürel kimliğine bir saldırıdır. Döner, Almanya'daki Türk göçmenler tarafından geliştirildi, Türkiye'de değil. Almanya'da üretildi" iddiasında bulundu. Türkiye'nin talebinin kabul edilmesi durumunda Almanya'daki dönerciler ürünü "döner" adı altında değil, "dönen şiş kebabı" olarak satabilecek. Döner sektörü Almanya'da yıllık 7 milyar euro ciroya ulaşıyor.

BİR AY SÜRE VAR

UDOFED'İN Türkiye adına yaptığı başvuru, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra, bu başvuruya bir ay içinde itirazda bulunmak mümkün. İtiraz süresi ise bir ay içinde sona eriyor. Ekmek arası dönerin ilk kez Almanya'da 1972 yılında satıldığını ve Kadir Nurman tarafından icat edildiğini iddia edenler, dönerin Alman ulusal yemeği olduğunu söylüyor. İddialara göre ekmek arası döner, Türkiye'de bilinmiyordu.

MEDYA GOYGOYU

Alman basınının da konuyu sürekli gündemde tutmasıyla, ülkede dondurulmuş döner satan Türk işletmelerinin itiraz etmesi sağlandı. Elde edilen bilgilere göre dönerin Türk yemeği olmadığını iddia eden 10 ayrı itiraz yapıldı. Berlin'de kurulu bir döner üreticileri birliği, Türkiye'de ekmek arası dönerin bilinmediğini, 1970'li yıllardan sonra satılmaya başlandığını iddia etti.

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