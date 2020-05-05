Almanya’dan Giresun’a getirilen Türk vatandaşları karantina sürecini tamamladılar

Korona virüs salgını nedeniyle Almanya’dan tahliye edilen Türk vatandaşları Giresun’daki karantina sürecini tamamlayarak memleketlerine uğurlandılar.

Korona virüs salgını nedeniyle Almanya’dan 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na gelen 210 Türk vatandaşı, Korona virüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Gülpembe Hatun Öğrenci Yurdu’ndaki karantina sürecini tamamlayarak otobüslerle evlerine doğru yola çıktılar.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, karantina sürecini tamamlayarak evlerine dönen vatandaşlara iyi yolculuklar diledi ve Giresun’daki vaka sayılarının sıfıra indiğini belirterek “Son 3 gün içindeki vaka sayımızın sıfıra indiğini belirtmek isterim. Tabi bu bizi rehavete itmemeli, dikkatimizi etkilememeli. Sosyal mesafemizi mutlaka korumak ve izolasyon kurallarına dikkat etmek şartıyla pandemi ile mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu konuda vatandaşlarımıza da hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Vali Sarıfakıoğulları, bugün gelinen noktanın bir ekip başarısı olduğunu belirterek “Son üç günlük verilerimiz oldukça iyi. Fakat biz yaklaşık 15 gündür tepe noktasını aşmış ve vaka sayılarında günden güne düşüş gözlemliyorduk. Hem izolasyon hem de sosyal mesafeye uymanın meyvelerini toplamaya başladık. Kurallara birebir riayet etmenin neticelerini hep beraber bugün yaşıyoruz. Bu nokta vatandaşlarımızın derin bir hassasiyeti oldu. Kolluk görevlilerimizin ve sağlık görevlilerimizin derin hassasiyetleri oldu. Bunun bir ekip başarısı ve bütün ilin başarısı olduğunu tarihe not düşmek isterim” açıklamalarında bulundu.