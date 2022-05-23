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Yaşam Almanya'dan gelen turist 4'e katlandı!
Yaşam

Almanya'dan gelen turist 4'e katlandı!

Türkiye'yi bu yılın ocak-nisan döneminde toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artışla birinci oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 13:27:00 -
Almanya'dan gelen turist 4'e katlandı!

Türkiye'yi bu yılın ocak-nisan döneminde toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artışla birinci oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022'nin ilk 4 aylık döneminde ülkeye gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu.

Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu.

Bu yıl ocak-nisan döneminde ağırlanan yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 arttı.

En çok ziyaretçi Almanya'dan

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yılın 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artışla birinci, Bulgaristan yüzde 325,55 artışla ikinci, İran yüzde 236,77 artışla üçüncü sırada yer aldı.

İran'ı sırasıyla Rusya Federasyonu ile İngiltere izledi.

Nisan artışı yüzde 225

Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.

Nisanda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 630,34 artış ile Almanya birinci, yüzde 442,04 artış ile Bulgaristan ikinci, yüzde 1446,83 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi İran ve Rusya Federasyonu izledi.

 

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Yorumlar

Rüstem

1 Euro olmuş 16,90 TL tabii ki gelecekler.
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