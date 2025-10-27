  • İSTANBUL
Dünya

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan yapılan açıklamada "Türkiye, birçok siyasi konuda muhatap olarak önemli rol oynuyor" denildi.

Almanya'da Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, Türkiye'nin sadece NATO müttefiki olarak değil, birçok siyasi konuda muhatap olarak da önemli rol oynadığını belirtti.

Meyer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 30 Ekim'de Türkiye'de yapacağı temasları cuma günü duyurduklarını anımsatarak bunun, Şansölye Merz'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapacağı ilk ziyaret olduğuna işaret etti.

Ziyaretin merkezinde Şansölye Merz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşme olacağını aktaran Meyer, "Esas olarak gerçekten bu ziyaret bizim için çok önemli. Türkiye sadece NATO müttefiki olarak değil, birçok siyasi konuda muhatap olarak da önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Meyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merz'in daha önce görüşmeler yaptıklarını, şimdi de bu diyaloğu sürdüreceklerini dile getirdi.

İki ülke arasında önemli bir dizi ikili konunun bulunduğunu vurgulayan Meyer, "Dış politikada önemli olan bir dizi konu var. Elbette, Şansölye'nin son aylardaki tüm seyahatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlık savaşı zaten ön planda olan bir konu. Bu bakımdan bu seyahate umutla bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

