Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Baerbock ile Rumen mevkidaşı Luminita Odobescu, Berlin’de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Romanya’nın yüz binlerce Ukraynalı mülteciyi barındırdığını, “Savaş Uçağı Koalisyonu” kapsamında da Ukraynalı F16 savaş uçağı pilotlarına eğitim vererek Ukrayna’ya Rus saldırganlığına karşı yardım ettiğini belirten Baerbock, Rusya’nın Karadeniz'deki savaş gemilerinin silahlarını tahıl nakliyecilerine doğrulttuğunu ve tahıl aktarma noktalarını bombaladığını ifade etti.

Baerbock, Tuna Nehri üzerindeki limanların milyonlarca ton tahıl için son derece önemli merkezler haline geldiğini, Rusya’nın bunları İHA’larla ve bombalarla yeryüzünden silmek istediğini kaydetti.

'Türkiye'nin anlaşmayı rayına oturtma çabaları önemlidir'

Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Anlaşması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutumunu eleştiren Baerbock, “Türkiye'nin anlaşmayı yeniden rayına oturtma çabaları önemlidir. Sadece Putin yüzünden yük gemileri tekrar serbest geçiş yapamıyor.” ifadesini kullandı.

Baerbock, Rusya'nın acımasız savaşının dünyadaki yoksullar için de sonuçları olduğunu, Rusya’nın küresel açlığı daha da artırdığını ifade etti.

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