Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

Avrupa savunma dengeleri yeniden şekilleniyor. Almanya, artan güvenlik tehditleri karşısında hava kuvvetlerini güçlendirmek için Airbus Helicopters ile yeni bir anlaşma yaptı. Berlin yönetimi, 20 adet H145M helikopteri tedarik etmek üzere yaklaşık 1 milyar euro (1,2 milyar dolar) bütçe ayırdı.

Bloomberg’in bildirdiğine göre, söz konusu finansman taahhüdü, parlamentoya sunulacak olan Maliye Bakanlığı raporunda yer aldı. Teslimatların 2027’den itibaren iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Savunma Bakanlığı, süreç parlamentoda görüşülmeden tedarik planına dair açıklama yapmayacağını bildirdi.

Yeni sipariş, 2023 yılında imzalanan ve 82 adede kadar H145M alımına olanak tanıyan çerçeve anlaşmayı tamamlıyor. Şu ana kadar 62 helikopterin siparişi verilmişti, bu yeni anlaşmayla sayı 82’ye ulaştı.

Reuters’a göre alınacak 20 helikopterin 15’i muharebe operasyonlarında, 5’i özel kuvvetlerin eğitiminde kullanılacak. Proje, Almanya’nın savunma modernizasyonu için oluşturduğu özel fondan karşılanıyor.

Savunma elektroniği şirketi Hensoldt, helikopterlerde kullanılacak elektronik harp ve gece görüş sistemlerini tedarik ederek bu anlaşmadan kazanç sağlayacak firmalar arasında. Alman hükûmetine göre, 82 helikopterlik filonun 2048 yılına kadar bakım ve işletme maliyeti yaklaşık 3 milyar euroyu bulacak.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa genelinde hız kazanan silahlanma süreci, Almanya’nın bu hamlesiyle yeni bir ivme kazandı. Uzmanlara göre bu yatırım, Avrupa’nın savunma kapasitesini artırmak ve NATO’nun caydırıcılığını güçlendirmek açısından stratejik önem taşıyor.