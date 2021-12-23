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Dünya Almanya'dan Afganistan açıklaması
Dünya

Almanya'dan Afganistan açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Afganistan'daki tahliyeleri hızlandırmak için harekete geçeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 20:25:00 -
Almanya'dan Afganistan açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Afganistan'da geçmişte Alman kurum ve STK'larına çalışmış savunmasız insanların tahliyesini hızlandırmak istediklerini söyledi.

Baerbock, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Afganistan için ülkesinin hazırladığı eylem planını anlattı.

Risk altındaki Afganların Almanya'ya girişini kolaylaştırmak için bürokratik engelleri kaldıracaklarını belirten Baerbock, Almanya'nın kabul edeceğini açıkladığı 15 bin kişi ile 135 Alman vatandaşının Afganistan'da unutulmadığını dile getirdi.

Baerbock, Afganistan'da geçmişte Alman kurum ve STK'larına çalışmışların tahliyesini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Sizleri unutmadık. Herkesin güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Afganistan'ın zamanın en büyük insani felaketine doğru gittiği konusunda uyarıda bulunan Baerbock, "Afganistan'da ekonominin büyük bir bölümü çöktü, 24 milyondan fazla insanın hayatta kalabilmesi için bu kış insani yardıma ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Baerbock, bir soru üzerine, Taliban'ı resmen tanımalarının söz konusu olmadığını yineledi.

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