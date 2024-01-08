Almanya'dan adım! Savaş uçağı diplomasisi: Suudi Arabistan'a Eurofighter ambargosunda sürpriz karar çıktı

Almanya, Suudi Arabistan’a yönelik Eurofighter Typhoon savaş uçağı ambargosunda geri adım attı. Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan’ın İngiltere’ye verdiği 48 adetlik Eurofighter Typhoon savaş uçağı siparişi, Almanya’nın ambargosuna takılmıştı. Hem Eurofighter Konsorsiyumu üyesi ülkelerden hem de kendi savunma ve havacılık sektöründen tepki alan Alman Hükümeti, ambargo kararında geri adım attı.

'HAZIRIZ' MESAJI

Konuyla ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan’a daha fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışına hazırız.” ifadelerine yer verildi.

Eurofighter Konsorsiyumu üyesi İngiltere, İspanya ve İtalya, Suudi Arabistan’a yönelik ambargo sebebiyle Almanya’ya tepki göstermişti. İngiltere, Almanya’nın bahsi geçen satışta programdan by-pass edilme seçeneğini dahi gayriresmi olarak dile getirmişti. Almanya’daki Airbus çalışanları, Alman hükümetinin bu kararının satışları ve dolayısıyla istihdamı riske attığı gerekçesiyle fabrikada eylemlerde bulunmuşlardı.



SUUDİ ARABİSTAN-TYPHOON

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri, halihazırda 71 adet Typhoon savaş uçağına sahip. Suudi Arabistan, Typhoon ambargosuna karşı olarak Rafale savaş uçağı tedariki için Fransa ile de görüşmeye başlamıştı.

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Öte yandan Almanya, Türkiye’nin yine İngiltere’den tedarik etmeyi planlandığı 40 adet Eurofighter Typhoon’un satışına karşı çıkmayı sürdürüyor.

ALMANYA'YA YÖNELİK TEPKİLER DORUKTA

Mevcut planlara göre; Almanya’daki Eurofighter Typhoon üretimi, 2030 yılında Luftwaffe (Alman Hava Kuvvetleri) için son Tranche 4 uçağının (Quadriga sözleşmesi, 38 avcı uçağı) teslim edilmesiyle sona erecek. Fransa ve İspanya ile birlikte geliştirilen yeni nesil SCAF/FCAS avcı uçağının ilk başlangıç seviyesi operasyonel kabiliyet ilanın en erken 2040 yılında yapılması planlandığından, şu anda Alman askeri havacılık endüstrisi için siparişsiz on yıllık bir boşluk var.

AİRBUS'TAN HAYATİ VE ACİL KARAR ALINMASI ÇAĞRISI

Alman Savunma Bakanlığı’nın kısa süre içinde yeni bir sipariş (yani Tranche 5) vermemesi halinde Airbus, Almanya’da askeri savaş uçağı yapımının sona ermesinden, büyük iş kayıplarından ve havacılık endüstrisinin genel olarak gerilemesinden korkuyor. Airbus bu nedenle Eurofighter konusunda hayati (ve acil) bir karar alınması çağrısında bulunuyor.

EUROFİGHTER-TYPHOON

Bu boşluk içerisinde Suudi Arabistan ve Türkiye’nin toplam 88 adetlik uçak siparişi, adeta bir 'kurtarıcı' rolü oynuyor. Almanya’nın, Türkiye’nin Typhoon tedarikine yönelik bakış açısını değiştirmesi bekleniyor.