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Dünya Almanya'dan açıklama: İzin vermeyeceğiz
Dünya

Almanya'dan açıklama: İzin vermeyeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 17:27:00 -
Almanya'dan açıklama: İzin vermeyeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceklerini bildirdi.

Scholz, Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak, şiddet kullanarak sınırların kaydırılmaması konusunda Avrupa'da onlarca yıldan beri güvenliği garanti altına alan uzlaşmayı bozduğunu ifade ederek, bu yüzden Ukrayna'ya destek verdiklerini belirtti.

Ukrayna'ya verilen desteğe ilişkin tüm kararların düşünerek ve müttefik ülkelerle birlikte alındığına dikkati çeken Scholz, "Görev yeminini ciddiye alan bir Almanya Başbakanı'nın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmemesi için her şeyi yapması gerekir." dedi.

Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa herhangi bir NATO ülkesinin doğrudan müdahalesinin bulunmadığını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 24 Ocak'ta Strazburg'da Avrupa Konseyinde kullandığı "Rusya'ya karşı bir savaş içindeyiz, birbirimize karşı değil." sözlerinin hatırlatılması üzerine Scholz, "NATO ile Rusya arasında savaş yok. Böyle bir tırmanışa izin vermeyeceğiz. Alman hükümeti olarak bu konuda tamamen hemfikiriz ve Dışişleri Bakanı da bunu böyle görüyor." dedi.

Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile en son aralık ayı başında görüştüğünü anımsatarak, "Putin ile tekrar telefonda görüşeceğim çünkü birbirimizle konuşmamız gerekli." ifadesini kullandı.

Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinin içreğine ilişkin de Scholz, "Telefon görüşmelerimizin tonu saygısız değil ancak bakış açılarımız elbette tamamen farklı." dedi.

Scholz, Putin ile görüşmelerinde net tavır sergilediğini ifade ederek, görüşmelerde bazen de esir takası, Ukrayna'dan tahıl ihracatı veya Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili somut konuların ele alındığı bilgisini paylaştı.

Rusya'nın "saldırganlığını azaltmadan" savaşı sürdürdüğü sürece mevcut durumun değişmeyeceğini belirten Scholz, Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekerek savaşı sonlandırabileceğini yineledi.

Ukrayna'ya savaş uçağı sağlanmasına ilişkin yeni taleplerle ilgili Almanya'daki tartışmaya da değinen Başbakan Scholz, savaş uçaklarının sağlanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Almanya'da bir karar verilir verilmez bir sonraki tartışma başlarsa, bu çok fazla ciddi görünmez ve vatandaşların devletin verdiği kararlara güveni sarsılır." şeklinde konuştu." ifadesini kullandı.

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