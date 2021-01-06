Almanya'daki Türk doktor SMA gerçeğini anlattı: Konuya hakim değiller

Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Soyhan Bağcı, SMA tedavisinin Türkiye'de ücretsiz karşılandığını, gen tedavisinin başarı şansının çok düşük olduğunu söyledi.

SMA hastalarının tedavisi

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Haber Analiz'de, Türkiye'de SMA hastalarının durumu ve tedavi süresi tartışıldı.

Programın konuklarından Almanya Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms Üniversitesi’den Prof. Dr. Soyhan Bağcı, SMA hastaları için kampanya yürütenlerin konuya hakim olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kampanya yapanlar konuya hakim değil"

"Sanatçı arkadaşlarımız, haber kanalları ve aileler, konuya hakim değiller. Şöyle bir imaj oluştu: Bir tedavi var. O gen tedavisini uyguluyorsunuz ve her şey bitiyor. Böyle bir şey yok. Şu andaki mevcut tedavi, erken yapıldığında bile 1 yıl, 6 yaşındaki çocuğa ait. 10 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz ama, son 20 yıldaki SMA tedavilerinde büyük bir ilerleme var. Belden uygulanan tedaviyle iyi sonuçlar alınıyor.

Belden uygulanan tedaviye yanıt vermeyen hastalar için gen tedavisi peşinde koşmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü belden uygulanan tedavi etki etmiyorsa gen tedavisinden etki almaları çok düşük.

"Tedavinin masrafları Türkiye'de karşılanıyor"

Belden uygulanan tedaviyi ilk kabul eden ülkelerden biri Türkiye. Bu tedavinin tüm masrafları Türkiye tarafından karşılanıyor. Çok ilerlemiş hastalarda bile gen tedavisiyle birden bire iyileşmeleri mümkün değil."