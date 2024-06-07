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Gündem Almanya’daki iflas, nasıl Antalya’da kriz oldu!
Gündem

Almanya’daki iflas, nasıl Antalya’da kriz oldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 10:46:00 -
Almanya’daki iflas, nasıl Antalya’da kriz oldu!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Almanya’daki iflas, nasıl Antalya’da kriz oldu!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sözcü gazetesinde bir haber: “Antalya’da iflas krizi”!

Bu başlıktaki haberden ne anlarsınız?

Antalya’da kurulu bir Türk şirketi, iflas etmiş..

Başka bir anlam çıkarabilir misiniz, bu başlıktan..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hokkabaz değilseniz, mümkün değil, başka bir anlam çıkmaz..

Ama muhataplarımız hokkabaz..

Attıkları başlık, “Antalya’da iflas krizi”!

Ama haberi okuduğunuzda görüyorsunuz ki, iflas eden bir Türk şirketi değil..

Daha vahimini söyleyeyim..

Hani zaman zaman ironi yaparak bize göndermede bulunuyorlar ya: “Almanya bizi kıskanıyor” diyorlar ya..

İşte o Almanya’nın bir şirketi iflas etmiş..

Ama Sözcü gazetesi, Alman şirketi haberini, “Antalya’da iflas krizi”! başlığı ile duyuruyor..

Hokkabazlık, ancak bu kadar olabilir..

İflas eden Alman şirketi..

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