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Almanya'daki 285 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Türk yolcular, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Yozgat'taki Kredi ve Yurtlar Kurumuna gönderildi

2020-04-21 19:30:56 -
Almanya'daki 285 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

ANKARA (AA) - Almanya'da bulunan 285 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan Türk vatandaşlarını getiren THY "Kınalıada" uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Yozgat'a gönderildi.


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