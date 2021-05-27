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Avrupa Almanya’da yine başörtüsü faşizmi
Avrupa

Almanya’da yine başörtüsü faşizmi

Avrupa'nın dört bir köşesinde İslam karşıtlığı ve ırkçılık artmaya devam ediyor. Avrupa'nın lokomotifi Almanya’da İslam karşıtlığı her geçen gün önlem alınmadığı için büyüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 01:04:00 -
Almanya’da yine başörtüsü faşizmi

Almanya’da İslam karşıtlığı her geçen gün önlem alınmadığı için büyüyor. Garnsen’de fide almaya giden kadın, “Ya başörtünü çıkar ya da dışarı çık” diye ırkçılığa maruz kaldı.

EŞİ ve dört yaşındaki çocuğu ile domates fidesi ve bahçe malzemeleri almak için Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Garbsen'de bir dükkana giden Ayşe T., işletme sahibinin İslamofobik tutumu ile karşılaştı. İşyeri sahibinin yanlarına yanaşarak, "Ya başörtünü çıkar ya da çık" dediğini ifade eden Ayşe T., "Bunu duyunca dondum kaldım. Müşteriler de tepki gösterdi" dedi.

Destek çığ gibi büyüdü

BAŞÖRTÜSÜNÜ çıkartmayacağını söyleyip mağazadan ayrıldığını dile getiren Ayşe T., "Eşim ve çocuğum benim gibi yaşanan olayın şokundan bir süre çıkamadı. Yaşadığım ayrımcılığı sosyal medyadan paylaşınca inanılmaz destek geldi. İşveren gelen tepkiler üzerine mağazasını kapatmış. Dükkan sahibinden davacı olacağım" dedi. İşyeri sahibi ise kendisini, "Faşist değilim. Yanımda Türk çalışan var" diye savundu. 

 

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