Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta değişmedi

BERLİN (AA) - Almanya'da enflasyon, Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin etkisiyle ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,1 gerilerken geçen yılın ağustos ayına kıyasla değişmedi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin nihai Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede TÜFE ağustosta 2019'un aynı ayına göre değişmedi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

TÜFE, temmuzda KDV indirimi yapılmasının etkisiyle 2016’dan beri ilk defa sıfırın altına düşerek yüzde eksi 0,1 olmuştu.

Destatis açıklamasında, tüm tüketim mallarında KDV indirimi yapılmasının ve temmuza göre yavaşlamasına rağmen enerji ürünleri fiyatlarında devam eden gerilemenin ticari ürünlerin fiyatlarında ortalama yüzde 1,3’lük düşüşe neden olduğu ve bunun da enflasyonun değişmemesinde etkili olduğu vurgulandı.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, küresel piyasalarda petrol varil fiyatlarının düşmesiyle, 2019'un ağustos ayına göre yüzde 6,3 geriledi. Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre elektrik fiyatları yüzde 2,1 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 11,3 azalış gösterdi. Ülkede gıda fiyatlarının ağustosta 2019’un aynı ayına göre yüzde 0,7 yükselmesi dikkati çekti.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 0,7 oldu.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Ülkede, hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1 artarken, hane halkının en büyük harcamalarından birisi olan ısınma masrafları hariç kira yüzde 1,4 arttı.

Almanya'da hükümet, ekonominin Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı yüzde 5'e indirilmişti.