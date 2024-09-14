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Dünya Almanya'da yaklaşık 90 gazeteci çağrı yaptı! Alman gazetecilerden Filistinli meslektaşlarına destek çağrısı
Dünya

Almanya'da yaklaşık 90 gazeteci çağrı yaptı! Alman gazetecilerden Filistinli meslektaşlarına destek çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 16:49:00 - 2024-09-14 16:58:12
Almanya'da yaklaşık 90 gazeteci çağrı yaptı! Alman gazetecilerden Filistinli meslektaşlarına destek çağrısı

Almanya'da yaklaşık 90 gazeteci, Filistin ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı! Gazeteciler Filistin'deki meslektaşlarının korunması ve uluslararası medya mensuplarına Gazze'ye erişim izni verilmesi için çağrı yaptı, Filistinli muhabirlere yönelik saldırılara karşı uluslararası destek talep etti.

Almanya'da yaklaşık 90 gazeteci, Filistin'deki meslektaşlarının korunması ve uluslararası medya mensuplarına Gazze'ye erişim izni verilmesi için çağrı yaptı.

"Gazze'deki gazetecileri koruyun" isimli internet sitesi kuran gazeteciler, yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Filistin'deki gazetecilerin korunması ve uluslararası medya mensuplarına Gazze'ye erişim izni verilmesi istendi.

Haberlerde tarafların yaptığı açıklamaların kontrolsüz şekilde benimsenmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, bunun yerine kaynak çeşitliliği sağlanmasının ve Filistinli gazetecilerle eşit düzeyde işbirliği yapılmasının elzem olduğu vurgulandı.

İsrail'in saldırılarında 140 medya çalışanı öldürüldü

Açıklamada, Gazze'deki gazetecilerin durumunun dünyanın diğer bölgelerinden daha tehlikeli olduğuna ve İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 140 medya çalışanının öldürüldüğüne işaret edildi.

Basın mensuplarına yönelik saldırıların savaş suçu oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "Buna rağmen İsrail ordusu, yelek ve miğferlerin üzerindeki yazılardan basın mensubu oldukları açıkça belirlenen meslektaşlarımızı öldürüyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, şimdiye kadar hiçbir savaş bölgesinin Gazze kadar uzun süre habercilere kapatılmadığı kaydedildi.

Ana akım medya kuruluşlarına haberlerinde ölçülü olmaları çağrısında bulunulan açıklamada, Alman medya kuruluşlarının İsrail yanlısı haberler yapmaları ve yalnızca İsrailli yetkililerden gelen bilgilere güvenmeleri eleştirildi.

 

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