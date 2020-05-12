Almanya’da Ülkü Ocağına molotoflu saldırı

Almanya’nın Düren kentinde Düren Ülkü Ocağı kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi.

Almanya’nın Düren kentinde bulunan Almanya Türk Federasyonuna bağlı Düren Ülkü Ocağı kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Yerel saatle 02.30 civarında görgü tanıklarının ifadelerine göre 2 kişinin düzenlediği saldırıda can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.

“Rögar kapaklarını söküp derneğe attılar”

Düren Ülkü Ocağı Başkanı Yaşar Dellal, gece geç saatlerde 2 kişinin molotof kokteyle saldırı gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Korona virüsü tedbirleri kapsamında derneğimiz zaten kapalıydı. İki kişi önce rögar kapaklarını söküp derneğimizin camına atıp kırıyor. Daha sonra 2 molotof kokteylini atıyorlar. Birisi içeri derneğe düşüyor, diğeri ise camın çerçevesine çarpıyor. Komşular içerideki yangını görünce bize haber verdiler” dedi.

Hasarın ne kadar olduğunu bilemediklerini söyleyen Dellal, polisin ve itfaiyenin incelemelerini yaptıklarını söyledi.