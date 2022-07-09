Almanya'da Türk siyasetçiye alçak saldırı

Taşdelen, kardeşinin burnunun kırıldığını ve hastanede tedavi edildiğini söyledi. Almanya'da ırkçı saldırının son hedefi bir Türk siyasetçi oldu. "Bayreuth kentinde Belediye Meclis Üyesi olan kardeşim Halil Taşdelen, evinin önünde aşırı sağcı biri tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldı."

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti milletvekili Arif Taşdelen, kardeşinin uğradığı saldırıyı bu sosyal medya mesajı ile duyurdu.

Saldırıda burnu kırılan Taşdelen'in durumu iyi

Paylaşımda saldırganın Halil Taşdelen'e "pis Türk" diye bağırdığı ve küfrettiği bilgisi paylaşıldı. Arif Taşdelen, saldırıda burnu kırılan kardeşinin hastanede tedavi gördüğünü, durumunun iyi olduğunu paylaştı. Arif Taşdelen'in kardeşi Halil Taşdelen de Sosyal Demokrat Parti üyesi. Olayla ilgili polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.