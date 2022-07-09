  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da Türk siyasetçiye alçak saldırı
Dünya

Almanya'da Türk siyasetçiye alçak saldırı

Almanya'da Bavyera Eyaletinde Bayreuth kentinde Belediye Meclis Üyesi Halil Taşdelen, ırkçı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 22:15:00 -
Almanya'da Türk siyasetçiye alçak saldırı

Taşdelen, kardeşinin burnunun kırıldığını ve hastanede tedavi edildiğini söyledi. Almanya'da ırkçı saldırının son hedefi bir Türk siyasetçi oldu. "Bayreuth kentinde Belediye Meclis Üyesi olan kardeşim Halil Taşdelen, evinin önünde aşırı sağcı biri tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldı."

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti milletvekili Arif Taşdelen, kardeşinin uğradığı saldırıyı bu sosyal medya mesajı ile duyurdu.

Saldırıda burnu kırılan Taşdelen'in durumu iyi

Paylaşımda saldırganın Halil Taşdelen'e "pis Türk" diye bağırdığı ve küfrettiği bilgisi paylaşıldı. Arif Taşdelen, saldırıda burnu kırılan kardeşinin hastanede tedavi gördüğünü, durumunun iyi olduğunu paylaştı. Arif Taşdelen'in kardeşi Halil Taşdelen de Sosyal Demokrat Parti üyesi. Olayla ilgili polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23