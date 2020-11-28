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Dünya Almanya'da Türk ailenin evini 30 yıl önce ırkçıların kundakladığı ortaya çıktı
Dünya

Almanya'da Türk ailenin evini 30 yıl önce ırkçıların kundakladığı ortaya çıktı

1990'da evi kundaklayan ırkçıların itiraf mektubu yazdığı ve polisin bu mektubu görmezden geldiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:50:00 -
Almanya'da Türk ailenin evini 30 yıl önce ırkçıların kundakladığı ortaya çıktı

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Kempten kentinde 30 yıl önce Türk bir ailenin evinde çıkan ve 5 yaşındaki bir çocuğu öldüren ve iki kardeşini yaralayan yangının ırkçılar tarafından kundaklandığı belirlendi. 

"Zeit Online" ve "Tagesspiegel" gazetelerinin haberine göre, 17 Kasım 1990'da çıkan yangına ilişkin dosyaların talebi üzerine dosyaları karıştıran bir savcı, ırkçı neo-Nazilerin yazdığı bir itiraf mektubuna rastladı. olay bir kundaklamaydı.

Gamalı haçlı mektupta "çok başarılı saldırı sadece bir başlangıç, Kemnpten Alman olmayan tüm yaratıklardan temizlenene kadar dinlenmeyecek" deniyordu.

Mektupta ayrıca "Kempten eşcinsel, solcu, yabancı ve diğer domuzlardan rahatsız edilmeyecek ilk şehir olacak" dedi.

Bunun üzerine Münih Savcılığı dosyayı yeniden açtı ve soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ırkçıların itiraflarını içeren mektubun polis tarafından görmezden geldiği belirlendi.

Yangının olaydan 1,5 yıl sonra kapatılmasının ardından başlatılan soruşturma, "Nedeni bilinmeyen yangın" olarak kaydedildi.

Yangında 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

17 Kasım 1990'da Bavyera eyaletinin Kempten kentinde Türk ailesinin evinde çıkan yangın sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmiş iki erkek kardeşi de yaralanmışdı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında polis ve savcılık Türk ailesine bilgi vermemişdi.

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