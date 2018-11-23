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Almanya'da tren ile TIR çarpıştı! Yaralılar var

Almanya'nın Stolberg şehrinde yolcu treni ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

23 Kasım 2018 Cuma 23:22
Almanya'da tren ile TIR çarpıştı! Yaralılar var

Almanya'nın Stolberg şehrinde yolcu treni ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, Stolberg şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu treninin geçişi sırasında, hemzemin geçitte yolun karşı tarafına geçmek isteyen tır sürücüsünün dikkatsizliği az kalsın faciaya neden oluyordu. Hızla gelen tren, tırın geçişi sırasında arkasındaki dorsesine çarptı. Kazada tır şoförü ölümden dönerken 20 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tren yolu bir kaç saatliğine trafiğe kapatıldı.

Kazada maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 23:22
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