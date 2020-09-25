Almanya'da toplu taşımada çalışanlar "uyarı grevine" gidecek

BERLİN (AA) – Almanya’da kamunun 130 toplu taşıma şirketinde çalışanlar çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 29 Eylül Salı günü ülke çapında “uyarı grevine” gideceği bildirildi.

Almanya’da Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, belediyelerin oluşturduğu Yerel İşverenler Derneği’nin (VKA) çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir toplu iş görüşmesi için görüşmeye başlamaması nedeniyle ülke çapında toplu taşımada 29 Eylül Salı günü uyarı grevi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, Almanya’da toplu taşımanın zor durumda olduğunu belirterek, “Çalışanların sırtında geçen 20 yıllık kemer sıkma politikasının ardından, dayanmada sınırlara ulaşıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma koşullarını işverenlerin müzakere etmeye bile hazır olmadığını vurgulayan Behle, “Durumun ne kadar ciddi olduğuna dair net bir sinyal göndermek için sadece bir uyarı grevi yapacağız.” ifadesini kullandı.

Behle, toplu taşımada artan yolcu sayısına rağmen son 20 yılda 15 bin kişinin işten çıkarıldığına dikkati çekti.

Ver.di, 130 yerel toplu taşıma şirketinde gençlerin teşviki ve 87 bin çalışan için çalışma koşullarında iyileşmeler yapılması çağrısında bulunuyor.

Sendika, büyük şehirlerde otobüslerin ve trenlerin aşırı kalabalık olduğunu belirterek, kırsal bölgelerde genellikle otobüs şoförü ve finansman eksiği olduğunu kaydediyor.

Uyarı grevinin Almanya genelinde yerel ulaşımda büyük aksamalara yol açması bekleniyor.

Ver.di açıklamasında, salı günü yapılacak uyarı grevinde yolculara yönelik kısıtlamalardan pişmanlık duyulduğu belirtilerek, “Bununla birlikte, iyi bir toplu sözleşme hem çalışanlara hem de yolculara fayda sağlayacaktır.” ifadesi kullanıldı.